Isacco Cantini da Empoli entra nel dipartimento regionale Fratelli d'Italia per disabilità ed equità sociale

Nella giornata di ieri il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Gemelli, ha formalizzato la nomina di Isacco Cantini nel dipartimento regionale di FDI 'disabilità ed equità sociale'.

"Esprimo soddisfazione per la nomina dell’empolese Isacco Cantini quale responsabile per la provincia di Firenze nel dipartimento regionale Disabilità e equità sociale di Fratelli d’Italia". Così Federico Pavese, portavoce Fdi per l’Empolese.

"Isacco saprà portare idee all’interno di uno strumento regionale utile per affrontare le mille questioni riguardanti il mondo della disabilità e dell’inclusione sociale" conclude il dirigente regionale Fdi.

Fonte: Fdi Empolese Valdelsa