La Fogliaia, aggiudicazione per i lavori allo stadio Magnolfi

Aggiudicata questa mattina la gara per la riqualificazione dello stadio Magnolfi a La Fogliaia. L’intervento prevede il rifacimento del manto in erba sintetica e altri lavori, per un valore complessivo di oltre 300mila euro. Il via al cantiere tra aprile e maggio.

“Un intervento importante per il nostro stadio – hanno commentato il vicesindaco Alberto Giusti e l’assessore allo sport Laura Maggi -, che necessitava da tempo di una riqualificazione del manto e di altri interventi, tra cui il rifacimento della recinzione esterna. Continuiamo ad investire nei nostri impianti sportivi, progettandone di nuovi e mantenendo in efficienza quelli che abbiamo e che speriamo tornino presto ad essere utilizzati a pieno ritmo”.

I lavori, che avranno una durata di circa 4 mesi, prevedono la rimozione del manto sintetico, la sistemazione del sottofondo, il rifacimento degli impianti drenanti e la posa del nuovo manto in erba sintetica. Prevista anche la realizzazione delle protezioni di sicurezza, la sostituzione della rete di recinzione e l’asfaltatura dell’accesso carrabile destinato ai mezzi di soccorso.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa