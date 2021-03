La Racchetta a Panzano in Chianti cambia sede

Un nuovo spazio idoneo ad accogliere l’attività e la vita associativa de La Racchetta grevigiana. Sorgerà nella frazione di Panzano in Chianti la nuova sede dove l’associazione, costituita da cinquanta soci, effettuerà l’attività di protezione civile e antincendio boschivo. Risale a poche settimane fa la decisione del Consiglio comunale di Greve in Chianti di dare via libera al progetto per la costruzione della struttura i cui lavori partiranno nell’autunno 2021. “L’edificio che accoglierà La Racchetta – dichiara il sindaco Paolo Sottani - è destinato a costituire un punto di forza per il territorio, una risorsa fondamentale per la macchina della Protezione civile che supporta e affianca l’amministrazione comunale in ogni tipo di emergenza”.

La sede, ampia e funzionale alle esigenze della associazione, è articolata in vari ambienti. Una sezione, la cui superficie si estende per 160 metri quadri, è adibita a garage. Altro spazio articolato su due livelli per circa 180 metri quadri, ospiteranno la sede e il magazzino. La struttura sorgerà presso il “Poggio di Rocchio”, in prossimità del sito attuale. “La costruzione della nuova sede rappresenta anche un’importante occasione per riqualificare l’area – fa sapere Giovanni Cecchini, responsabile de La Racchetta di Panzano - una volta ultimati i lavori, saranno demoliti e rimossi i capanni esistenti, vetusti e fatiscenti, cui seguirà un’opera di risistemazione di quelle stesse aree. Il costo dell’investimento che sarà sostenuto interamente da La Racchetta per un importo complessivo pari a 350mila euro sarà realizzato su un terreno di proprietà comunale di cui l’amministrazione ha riconosciuto il diritto di superficie.

“Siamo molto felici di aver concesso il diritto di superficie per un’opera così importante - riprende il sindaco – che favorisce lo svolgimento dell’attività di volontariato della Protezione civile. La Racchetta è una realtà che riveste un ruolo centrale nella tutela, nel controllo e nel monitoraggio del territorio, interviene tempestivamente per qualsiasi evento calamitoso, oltre ad affiancare l’amministrazione comunale in alcuni servizi in convenzione con il Comune”. Il Comune di Greve in Chianti può contare così sulla presenza di due sedi definitive de La Racchetta nel territorio, quella di Panzano e del Ferrone, oltre all’attività del Gaib a Lucolena.

Il sindaco conclude con una nota di rammarico rispetto all’approvazione del progetto in Consiglio comunale. “Sono sinceramente dispiaciuto - conclude - che un intervento come questo, per il quale non dovremmo tenere in considerazione le bandiere di partito, non sia stato votato all’unanimità. La protezione civile è di tutti e favorisce l’interesse di tutta la nostra comunità. I volontari di protezione civile appartengono a tutti gli orientamenti politici, mi sarei aspettato un’approvazione unanime. Ricordo che in tutti i Comuni in cui la Racchetta ha presentato un progetto per la realizzazione di nuove sedi ha ottenuto il voto unanime del Consiglio comunale. Solo a Greve in Chianti non è stato così”.

Martedì 23 marzo alle ore 18 in diretta streaming il progetto sarà illustrato alla cittadinanza in occasione di una presentazione on line, organizzata dal Comune e dalla Racchetta. All’incontro prenderanno parte il sindaco Paolo Sottani, il presidente regionale de La Racchetta Leonardo Tomassoli e il progettista Claudio Gualdani.

La Racchetta è un’associazione di volontariato attiva nel settore antincendi boschivi, protezione civile e servizi di pubblica utilità. L’Associazione vive e opera con l’aiuto dei soci volontari e sostenitori, grazie al contributo della Regione Toscana e del Comune che annualmente stipulano una convenzione per l’intervento della Racchetta a difesa del proprio territorio. I soci della Racchetta operano a titolo totalmente gratuito. Le basi operative dell’Associazione continuano a vivere come luoghi di ritrovo, per confronti e discussioni.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino