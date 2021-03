Leonardo, la Metrocittà incontra i sindacati

Il sindaco della città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, insieme al Presidente del Consiglio comunale Luca Milani hanno incontrato ieri a Firenze la rappresentanza sindacale unitaria e i segretari provinciali di Fim-Fiom-Uilm della società Leonardo, azienda di alta tecnologia che opera nei settori difesa, spazio e comunicazioni.

I rappresentanti dei lavoratori avevano chiesto di incontrare il Sindaco per promuovere il rilancio dello stabilimento di Campi Bisenzio, che pur non attraversando una fase critica nella tenuta occupazionale, vede una diminuzione progressiva degli addetti: dal 2015 300 impiegati in meno circa. Inoltre l'insediamento fiorentino secondo le organizzazioni sindacali è sempre subalterno alle sedi produttive della società.

La mancanza di un management stabile con un mandato operativo forte e di un rinnovato impegno sugli investimenti in nuove tecnologie, centrali per lo sviluppo dell'intera società, renderebbero critico il futuro dello stabilimento di Campi.

Il Sindaco Nardella si è dichiarato disponibile ad un percorso che, insieme alle organizzazioni sindacali e alla Regione Toscana, porti ad un confronto con i vertici aziendali perché si arrivi a definire impegni concreti e misurabili della società nel rilancio del sito e nella valorizzazione del territorio.