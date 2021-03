Mascherine alla popolazione, l'ulteriore distribuzione a Calci

L’amministrazione comunale di Calci ha deciso di procedere con un’ulteriore distribuzione di mascherine gratuite alla popolazione.

Al via da sabato 20 marzo 2021 fino al giorno 1 aprile compresi la quinta distribuzione di mascherine chirurgiche di tipo standard acquistate dalla nostra protezione civile comunale presso le attività economiche che hanno aderito spontaneamente inviando la propria candidatura.

Le ulteriori 5 mascherine a testa si potranno, dunque, ritirare in una di queste tre attività

1) Parafarmacia La Certosa, via Vincente della Chiostra - in orario di apertura

2) La Bottega dei Sapori via XX Settembre - in orario di apertura

3) Panetteria Bolognese Calci via Roma - in orario di apertura

Di seguito un riepilogo dettagliato delle distribuzioni di mascherine organizzate dalla protezione civile del Comune di Calci

Mascherine acquistate dal nostro Comune:

4^ distribuzione: 3 marzo 2021 - 18 marzo 2021

3^ distribuzione: 8 Febbraio 2021 - 24 Febbraio 2021

2^ distribuzione: 18 gennaio 2021 - 3 Febbraio 2021

1^ distribuzione: 21 dicembre 2020 - 5 Gennaio 2021

DISTRIBUZIONI EFFETTUATE con mascherine regionali:

- 2-16 novembre 2020 c/o attività economiche aderenti

- 2-19 settembre 2020 c/o attività aderenti

- 12-19 agosto 2020 c/o circolo Arci La Pieve

- 1-15 Luglio 2020 c/o circolo Arci La Pieve

- 15 settembre 2020 consegna della protezione civile comunale alle scuole di 4500 mascherine

- 7-10 aprile 2020 consegna a domicilio.

"Tutto questo è stato possibile grazie ad un impegno diretto del nostro Comune e alla straordinaria disponibilità e collaborazione delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, del circolo ARCI La Pieve Calci e delle attività economiche del paese che hanno messo a disposizione i loro locali e ai quali va il più vivo ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale - interviene il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della giunta -. Un sinergico lavoro di squadra che ha voluto garantire il sicuro reperimento in paese di uno strumento essenziale quale la mascherina che, lo ricordiamo, deve essere indossato sia nei luoghi chiusi che negli spazi aperti a tutela di tutti noi".

Fonte: Comune di Calci