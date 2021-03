Misericordia di Empoli, nuovo Corso BLSD per Operatori Sanitari

Sabato 27 Marzo, dalle 08.30 alle 13.30, è in programma presso la sede storica della Misericordia di Empoli (Via Cavour 32) un nuovo Corso BLSD per Operatori Sanitari, con rilascio della Certificazione IRC.

Il corso mira a far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, ma anche ad insegnare conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

L'incontro sarà tenuto da un professionista sanitario e si svolgerà nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19: distanziamento tra i partecipanti; sanificazione costante degli ambienti; gel sanificante a disposizione e utilizzo obbligatorio della mascherina.

Per avere informazioni sul corso o iscriversi è necessario contattare la sede della Misericordia telefonando al numero 0571-7255 o scrivendo un'e-mail a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa