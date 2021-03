Nuova biblioteca in municipio per Barberino Tavarnelle, avrà anche un punto panoramico

Sport, cultura e sicurezza stradale, l’agenda del Comune che annovera alcuni dei maggiori investimenti messi in campo per i prossimi mesi, non si lascia arretrare dall’emergenza Covid. I cantieri e le progettazioni delle prime importanti opere di Barberino Tavarnelle che rafforzeranno il volto unitario del territorio proseguono a ritmi serrati. La giunta Baroncelli macina un ampio programma di interventi per una spesa complessiva che si aggira intorno ai due milioni di euro, grazie alle risorse pubbliche, tra contributi regionali e statali, ottenuti in virtù della riunificazione dei due enti.

Ad arricchire la gamma di servizi e il patrimonio di spazi pubblici sono due investimenti in particolare, frutto di opere di riqualificazione e creazione di nuovi impianti, che vedranno la luce nel corso del 2021. “Sono in partenza i lavori - annuncia il sindaco David Baroncelli - per il nuovo spazio motorio che sarà realizzato nei locali sottostanti la scuola primaria Andrea da Barberino di Barberino, accanto al nuovo punto cottura, destinato allo svolgimento delle attività e degli allenamenti della ginnastica ritmica”. Altro progetto di rilievo, investimento da 700mila euro, per il quale entro l’estate si aprirà il cantiere è il complesso intervento di restyling del Palazzo consiliare di Tavarnelle dove sorgeranno nuovi ambienti, funzionali alle esigenze contemporanee, finalizzati ai servizi culturali, espositivi e promozionali.

“Il palazzo consiliare si trasformerà nel palazzo della cultura – aggiunge il sindaco - l’edificio che risale agli inizi del Novecento accoglierà la nuova biblioteca comunale Ernesto Balducci e un punto panoramico nella parte alta della torretta che offrirà un punto di visita insolito per ammirare Tavarnelle e le aree circostanti”. Il palazzo sarà valorizzato per allestire e realizzare mostre, incontri letterari, eventi e interventi di interesse collettivo dalle finalità socio-culturali ed artistiche. “L’intervento rientra nel piano di valorizzazione dell'intero sistema bibliotecario – dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi - che include anche la Casa della Cultura Alda Merini e mira all'ampliamento dei servizi bibliotecari”.

Sul capitolo viabilità il Comune sta mettendo mano alla risistemazione di alcune strade con la realizzazione in corso di opere di messa in sicurezza e asfaltatura. “E’ in dirittura di arrivo il completamento e la risistemazione della strada di emergenza di Molino della Zambra – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - adiacente al complesso residenziale che costituisce la via di uscita in caso di innalzamento del livello idrometrico del fiume Elsa. Per l’esecuzione dell’intervento sono stati stanziati 200mila euro”. Prosegue anche l’intervento che ha richiesto all’amministrazione comunale una spesa pari a 300mila euro, teso a migliorare la sicurezza stradale di Badia a Passignano attraverso il completamento della Strada per Greve detta di Liseo.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino