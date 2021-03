'Ripresa, resilienza, talenti', diretta UniPi con Tinagli

Venerdì 19 marzo, alle 18 Irene Tinagli sarà in diretta streaming su YouTube e Facebook insieme a Giuseppe Iannaccone dell’Università di Pisa per parlare di "Ripresa, resilienza, talenti". Al centro dell’incontro le opportunità e i rischi della ripresa post Covid in l’Italia e l’Europa, le due transizioni digitale ed ecologica, i giovani e la formazione.

Irene Tinagli, neo nominata vice presidente del Pd, è presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo, che ha istruito il Resilience and Recovery Facility e lo strumento InvestEU, recentemente approvati. La commissione ECON si occupa inoltre della politica industriale e Industria 4.0, e dei finanziamenti e investimenti regionali. È poi autrice di “La Grande Ignoranza” e “Un futuro a Colori” (Editore Rizzoli) e di numerosi studi accademici sull’impatto sociale dei settori dell’industria culturale e creativa.

L’evento fa parte del ciclo i21, una serie di conversazioni con Giuseppe Iannaccone su come prepararsi al mondo che cambia, ed è promosso dal progetto di ricerca Evo4.0 sull’evoluzione delle tecnologie industria 4.0 e il loro impatto sociale ed economico. Il progetto Evo4.0 è cofinanziato dalla Regione Toscana ed è coordinato da Giuseppe Iannaccone, nell’ambito del laboratorio Crosslab IT& Società del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa