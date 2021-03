Si ferisce con la fresatrice, codice rosso per un 55enne

Grave infortunio sul lavoro per un 55enne artigiano a Prato, in un'azienda di via Lavacchione.

Il lavoratore stava effetuando delle operazioni con una macchina fresatrice su del legno. Dopo il ferimento, il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza che ha trasferito in codice rosso l'uomo all'ospedale di Careggi, dove è stato preso in carico dal reparto di chirurgia.

Nella ditta sono intervenuti i tecnici del dipartimento della prevenzione dell'Asl Centro per compiere verifiche e ricostruire la dinamica dell'infortunio.