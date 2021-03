Spaccio in zona San Jacopino, una denuncia

Polizia Municipale ancora in azione contro lo spaccio di sostane stupefacenti. Qualche giorno fa la Squadra antidroga hanno effettuato una perquisizione in zona San Jacopino. L’intervento è scattato dopo che gli agenti hanno bloccato uno spacciatore subito dopo la compravendita. All’uomo, 27enne straniero, sono stati sequestri 40 euro appena ricevuto per la cessione di due dosi di cocaina a un 43enne. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto una ulteriore dose di cocaina, 110 euro probabile provento dell’attività di spaccio e strumenti per il confezionamento della “merce” (una bilancina e della carta stagnola). L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per spaccio e per irregolarità in merito alla normativa sull’immigrazione.

“Grazie all’impegno quotidiano della polizia municipale - ha detto l’assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese -. Ogni giorno anche in questa zona gli agenti sono presenti per la sicurezza dei cittadini e per contrastare reati”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa