Testacoda dopo l'incidente di fronte all'Arno, nessun ferito

Spettacolare ma senza danni alle persone. Si tratta dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in piazza Gaddi a Firenze e che ha coinvolto un furgone e un auto. I due veicoli si sono urtati e la vettura ha fatto testacoda per poi fermarsi in mezzo alla carreggiata verso il centro su Ponte alla Vittoria. Non ci sono stati feriti ma la circolazione è rimasta bloccata per alcuni minuti. Una chiusura breve ma che ha avuto pesanti ripercussioni sia per lo snodo in cui è avvenuto l’incidente sia per l’orario oltre che per la presenza del cantiere di Publiacqua sulla rotatoria. I rallentamenti sono infatti arrivati fino alla zona dell’Isolotto e Porta Romana e poi si sono estesi anche sui viali. Numerose le pattuglie della Polizia Municipale impiegate nella gestione della viabilità conseguente all’incidente con deviazioni temporanee e chiusure che, pur causando disagi alla circolazione, hanno scongiurato il blocco totale. La situazione si è normalizzata intorno alle 9.30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa