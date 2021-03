Texprint, flash mob Cobas in piazza del Comune

Flash mob ieri sera in piazza del Comune a Prato sulla Texprint. Di seguito il comunicato dei Cobas.

Le immagini delle violenze della polizia che mercoledì scorso hanno procurato più di trenta giorni di prognosi a due lavoratori sono state proiettate sul palazzo dell'amministrazione comunale per portare all'attenzione delle istituzioni e della cittadinanza ciò che sta avvenendo a chi ha trovato il coraggio di denunciare lo sfruttamento.

Il pieno e aperto appoggio a chi richiedere di non lavorare più di 12 ore al giorno per 7 giorni la settimana, di avere un regolare contratto e godere dell'assicurazione sanitaria è il minimo che ci si possa aspettare dalle istituzioni.

Per questo chiediamo al Comune di condannare l'intervento della Questura di Prato e intervenire apertamente a sostegno delle più che legittime rivendicazioni dei lavoratori.

Sabato alle 16:00 si terrà ai cancelli della Texprint un presidio e un'assemblea pubblica di sostegno alla vertenza.