Tre doni per neonati e neonate a Calenzano

Il 21 marzo, oltre al primo giorno di primavera, da quest’anno sarà anche la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, promossa dalla rete degli assessorati alla gentilezza e sostenuta dal nostro Comune, nell’ambito del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”.

Nei prossimi giorni sarà recapitata una lettera ai cittadini calenzanesi nati nei primi due mesi del 2021, unitamente ad una pergamena di benvenuto, all’accesso gratuito di tre lezioni di acquaticità presso la piscina comunale, offerto dal gestore Esseci Nuoto, e la tessera di CiviCa.

“Aderiamo con convinzione a questa campagna – ha detto l’assessore alla gentilezza Laura Maggi -. In questo momento complicato accogliere e salutare una nuova vita, che si inserisce nella nostra comunità, è sinonimo anche di fiducia e speranza per il futuro, a cui dobbiamo guardare con visione ed audacia, come ad una rinascita. Il simbolo di questa giornata è una chiave, la chiave della gentilezza della città con la quale accogliamo i nuovi nati. Avremmo voluto organizzare un evento pubblico il 21 marzo, ma le condizioni sanitarie non ce lo consentono, per cui quest’anno ci rivolgiamo ai genitori attraverso la lettera, contando di poterli invitare tutti l’anno prossimo alla festa di benvenuto”.

Sul sito del Comune sarà creata una pagina specifica, con tutte le informazioni utili per i neo-genitori e la bacheca dei nuovi nati, dove verrà annunciato mensilmente l’arrivo dei nuovi nati nel nostro Comune.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa