Accusa di furto aggravato per tre persone a Pisa. Un 56enne, un 48enne e una 44enne, sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Tirrenia dopo aver rubato merce dal valore di 100 euro in un negozio della città. I tre malintenzionati, subito individuati e rintracciati, sono stati poi accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.