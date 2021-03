UniPi, Marta Banchi premiata dalla Società Italiana di Farmacologia

Marta Banchi, specializzanda in Farmacologia e Tossicologia Clinica presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, è stata premiata al 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF) che si è svolto dal 9 al 13 marzo. Marta ha ricevuto il riconoscimento per uno dei migliori studi presentati da giovani ricercatori sotto i 38 anni. La sua ricerca riguarda nuovi trattamenti per il carcinoma anaplastico della tiroide che rappresenta la forma più aggressiva, sebbene meno frequente nella popolazione, tra i tumori della tiroide.

Marta Banchi, 26 anni originaria di Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa, si è laureata in Farmacia con lode presso l’Università di Pisa e ha poi proseguito la sua attività di ricerca sempre a Pisa in qualità di specializzanda in Farmacologia e Tossicologia Clinica, con una borsa di ricerca su “Sperimentazioni precliniche in ambito oncologico”.

La dottoressa Banchi ha realizzato la sua ricerca presso i laboratori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale sotto la supervisione del professor Guido Bocci e della dottoressa Paola Orlandi con la collaborazione della professoressa Gabriella Fontanini del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e Dell’Area Critica e del professor Giulio Francia del “Border Biomedical Research Center” della University of Texas at El Paso. Il lavoro è stato finanziato da due contributi dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro vinti dai professori Guido Bocci e Giulio Francia.