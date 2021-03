Valeria Esposito da Poggibonsi vince 'Solo i giovani lo sanno'

La pandemia non ferma la creatività e la fantasia degli studenti della scuola media Marmocchi (Istituto Comprensivo 1, Poggibonsi). Valeria Esposito della 3 C, ha vinto il contest di repubblica@scuola "Solo i giovani lo sanno" e adesso potrà partecipare all'Aurora Experience il programma degli under 20 per diventare imprenditori del futuro. Valeria Esposito, 13 anni, ha partecipato con un testo Il violino era il mio pianto dove racconta la passione per la musica che coltiva da quando ha due anni e l’esperienza vissuta quando la sua famiglia si è scoperta contagiata dal Covid.

Il testo. «…la paura e l’ansia hanno iniziato a far capolino. Alla TV, ogni programma parlava di malati sofferenti con ossigeno, persone morte nella totale solitudine e reparti di animazione sovraffollati. Per noi tutto sembrava scorrere per il meglio, io asintomatica, mia mamma qualche doloretto muscolare e mio babbo febbricitante. Poi, la sua febbre è aumentata, non scendeva neppure con la tachipirina. La tosse si faceva sempre più forte e sorda, il respiro cominciava a mancargli. Non mangiava e non dormiva più. Io ho smesso di sorridere». Poi «mio babbo è stato portato via con la barella. Ho visto nei suoi occhi la paura e io ho sentito un pugno nel cuore». Una malattia subdola che colpisce anche psicologicamente. «Avevo bisogno di piangere, ma avevo il cuore ghiacciato Solo rabbia e impotenza. Il giorno dopo ho preso il mio violino. Ho suonato il Capriccio 24 di Paganini, ho suonato Gam Gam, canto ebraico ispirato al Salmo 23. Il violino era il mio pianto». Quindi è nato Valex canale Youtube dove condividere la musica che esce dal violino di Valeria Esposito.

Aurora Experience È un percorso formativo digitale dedicato ai giovani under 20 per sviluppare nuove attitudini e competenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Nasce nell’ambito del programma europeo Aurora da un’ampia rete di saperi che si occupano di imprenditoria giovanile: Fondazione Homo Ex Machina, Fondazione Golinelli, Junior Achievement Italia e Fondazione Mondo Digitale.