Villa Sonnino riceve il Wedding Award 2021

Villa Sonnino, professionista di riferimento del settore nuziale di San Miniato, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Banchetto. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Villa Sonnino ha ottenuto un totale di 75 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 5.0 su 5.0.

L'edizione del 2020 aveva già voluto riconoscere il premio ai migliaia di professionisti per aver dimostrato il loro amore per i matrimoni e il loro buon lavoro al di là delle celebrazioni in sé: affrontare i cambiamenti di programma, sostenere le coppie, fare fronte ai mesi senza celebrazioni e gestire i loro team in tempi di crisi. Nel 2021, in attesa che la stagione dei matrimoni riparta, si vuole continuare a premiarli per il loro duro lavoro e sforzo