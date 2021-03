World Heritage Sites Week: viaggio nel centro storico di Firenze

Come gestire in maniera sostenibile il patrimonio urbano? Come tutelare il centro storico della nostra e di altri siti patrimonio Unesco? Di questo e non solo si parlerà dal 22 al 28 marzo durante la World Heritage Sites Week, settimana di eventi organizzata dall’ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO e dall’Associazione MUS.E Firenze. La World Heritage Sites Week, organizzata nell’ambito del progetto europeo Atlas World Heritage (AtlaS.WH) finanziato dal programma Interreg Atlantic Area, prevede una serie di incontri online, un video inedito a tema dantesco e un’esposizione digitale dei video prodotti dai cinque partner del progetto: le città di Firenze, Porto, Edimburgo, Bordeaux, Santiago de Compostela.

Questa settimana speciale si svolgerà in formato virtuale (disponibile sulla piattaforma atlaswh.firenzepatrimoniomondiale.it) e il calendario di appuntamenti (su piattaforma Zoom) sarà fruibile gratuitamente.

Ad aprire la settimana, lunedì 22 alle 19, ci sarà un incontro online di presentazione del Piano di gestione e sostenibilità del centro storico di Firenze, Patrimonio Mondiale dal 1982, dal titolo “Florence World Heritage Community” coordinato dal site manager Carlo Francini. Un lavoro che Firenze sta preparando in sinergia e collaborazione con gli altri siti Patrimonio Mondiale facenti parte della rete del progetto europeo. Questo incontro vuole coinvolgere e rendere consapevoli i cittadini dei valori del centro storico, in un’ottica di sostenibilità e integrazione.

Durante la World Heritage Sites Week - che avrà come tematica trasversale i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU - verrà inoltre presentata “Cities in Motion”, ovvero una serie di video prodotti dalla rete AtlaS.WH, oltre ai filmati realizzati per l’occasione dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale sui valori, gli spazi, l’autenticità e l’integrità del Centro Storico di Firenze – anche in collaborazione con HeRe Lab. Si terranno poi tre appuntamenti virtuali dal titolo “Arte a domicilio – Scorci fiorentini” (realizzati grazie al contributo di Unicoop Firenze) per sensibilizzare e divulgare alcune peculiarità della storia e della cultura della città del giglio, e respirare la vita del centro storico fiorentino durante il corso dei secoli. Oltre a questi focus tematici, domenica 28 ci sarà la possibilità di fruire di un video inedito della durata di 20 minuti dedicato alla Firenze di Dante Alighieri nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Per l’occasione sarà inoltre pubblicato il booklet con i disegni realizzati dagli studenti durante l’attività didattica “Wish You Were Here” (prenotate attraverso il canale Chiavi della Città) svolta nel 2020 con le scuole primarie fiorentine.

“La gestione sostenibile del patrimonio urbano, ossia una gestione solidale, integrata e resiliente – spiega l’assessore all’Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana e turismo Cecilia Del Re – sta assumendo un valore sempre maggiore per la comunità e l’amministrazione della città, che tramite i progetti europei trova preziose occasioni di confronto con altre città Patrimonio Mondiale. Da parte dell’amministrazione è forte la spinta a prendersi cura degli spazi del centro storico e l’idea di raccontarli anche in forma virtuale, mira ad offrire momenti di conoscenza e coinvolgimento, piacere e conforto in compagnia del patrimonio storico e culturale in questo scenario di emergenza”.

Fonte: Ufficio stampa