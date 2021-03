Aggredisce agenti e passanti a Empoli, il commento di Ceccardi e Picchielli (Lega)

L’europarlamentare Susanna Ceccardi ed il capogruppo Lega Salvini Empoli, Andrea Picchielli, esprimono gratitudine e soddisfazione per il grande lavoro delle forze di polizia, da sempre impegnate sul territorio per garantire sicurezza ai cittadini. "Ancora una volta si è visto che purtroppo Empoli ha grandi problemi di sicurezza"- dichiara il capogruppo Andrea Picchielli.

"Adesso che la Lega è forza di governo, grazie al sottosegretario all’Interno Molteni il tema sicurezza tornerà centrale nell'agenda politica dell'esecutivo; – rassicura Susanna Ceccardi- sarà perciò mia premura confrontarmi con il territorio e rapportarmi con i nostri esponenti al Governo. Da sempre questi temi interessano la Lega e faremo il possibile per dare ai cittadini quelle risposte che da tempo aspettano.”

Il commento degli esponenti leghisti fa riferimento a quanto avvenuto il 24 febbraio scorso, quando un nordafricano, su cui gravava già un provvedimento di espulsione, è stato bloccato in via Paladini, dopo che, a torso nudo, aveva aggredito e picchiato alcuni passanti, tra i quali una ragazza, per poi scagliarsi contro gli agenti delle volanti intervenuti per fermarlo. Grazie al lavoro della polizia, che ha ottenuto dal Tribunale la sostituzione del divieto di dimora disposto a ottobre 2020 con la custodia cautelare in carcere, l’uomo, che aveva dato molte volte prova di comportamenti aggressivi e pericolosi, aggredendo le forze di polizia e danneggiando beni pubblici, spesso in stato di ubriachezza molesta, è finalmente in prigione.

"Il taser -conclude il capogruppo Picchielli- è un importante strumento che in casi come questo sarebbe stato utilissimo. Come Lega ci batteremo affinché sia adottato come dotazione per la polizia municipale dell’Empolese-Valdelsa, anche come strumento di difesa personale per gli agenti stessi”.