Aoup, i test tossicologici si prenotano su Bcure

Si comunica all’utenza che, dal primo di aprile, le prenotazioni relative all’attività ambulatoriale (prelievo di urina e/o matrice cheratinica) svolta dalla Sezione dipartimentale di Tossicologia forense universitaria dell'Aoup, per permettere una maggiore fruibilità del servizio saranno gestite mediante piattaforma Bcure, seguendo il link https://bcure.ao-pisa.toscana.it/tossicologia/. Sarà quindi possibile per l’utente poter scegliere autonomamente data e ora dell’appuntamento ed eventualmente cancellarlo. L’attività ambulatoriale è rivolta alla sola utenza esterna che necessita di ottenere un referto con valenza legale, per il quale è previsto il prelievo negli ambulatori della Sezione, in seguito a richiesta di Commissioni patenti, per partecipazione a concorsi per i quali è prevista la certificazione di non assunzione di sostanze stupefacenti, così come a tutti i privati che, per loro necessità, intendono svolgere un accertamento tossicologico-forense.