Appalti pulizia scuole, Parrini: "Dalla parte di lavoratori e lavoratrici"

Ieri si sono tenuti presìdi in tutta Italia da parte dei lavoratori e, soprattutto, delle lavoratrici degli appalti delle pulizie e della sorveglianza nelle scuole rimasti esclusi dal processo di internalizzazione avviato nel 2019. Si tratta di lavoratori che prima erano dipendenti delle ditte che avevano vinto gli appalti per la gestione del servizio. Poi è stata decisa la reinternalizzazione, cioè l'assunzione diretta da parte del ministero e non più tramite appalto.

Il senatore Dario Parrini, che da tempo segue la vicenda spiega: “Un primo risultato fu ottenuto l'anno scorso con l'avvio di una procedura di internalizzazione. Ora si tratta di dire forte e chiaro che quel processo di stabilizzazione deve andare avanti. Per questo sostengo le ragioni che hanno ispirato le iniziative di sensibilizzazione e di protesta indette dalla Cgil per oggi a Roma e in molti capoluoghi di provincia tra cui Firenze. Ci sono migliaia di persone che attendono una risposta. Questa risposta non può tardare. Siamo a un passo dallo sblocco del bando che risolverebbe il problema. Continuerò a premere con i ministeri competenti affinché anche gli ultimi passaggi vengano effettuati. Ne va dei diritti e della dignità di donne e uomini che non meritano di vivere una tale situazione di precarietà e di incertezza”.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa