Cane intrappolato, i vigili del fuoco lo liberano dalle buche

Storia a lieto fine per un amico a quattro zampe, grazie al salvataggio dei vigili del fuoco. In località Maddalena, nel comune di Castagneto Carducci, un cane era rimasto intrappolato in alcune buche nel terreno, create presumibilmente da istrici.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cecina e il personale Usar (Urban Search and Rescue). Il personale, con apposita strumentazione, ha effettuato le operazioni di ricerca e soccorso del cane. Alla fine gli sforzi sono stati ripagati dal salvataggio del cagnolino, liberato dalle buche.

Una foto di gruppo con al centro l'amico a quattro zampe, ha concluso le operazioni dei vigili del fuoco.