È in carcere, ma prende il reddito di cittadinanza

Quindici persone sono state denunciate dai carabinieri di Lucca per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra i segnalati all'autorità giudiziaria anche un detenuto e altre persone sottoposte a provvedimenti restrittivi. Le somme che Inps avrebbero erogato a questi beneficiari ammontano in totale a 90mila euro. Gli accertamenti hanno messo in luce raggiri per percepire indebitamente soldi per il reddito di cittadinanza. Nel corso degli approfondimenti è emerso che uno dei beneficiari usufruiva del reddito di cittadinanza nonostante si trovasse recluso nel carcere di Lucca.