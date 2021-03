Da scuola in municipio online, l'iniziativa a San Casciano

Sono entrati in Comune virtualmente, da cittadini attivi e curiosi, e hanno posto domande, elaborato proposte, incontrato il sindaco e il presidente del Consiglio comunale di San Casciano in Val di Pesa. I volti e le riflessioni degli studenti dell’Istituto comprensivo Il Principe hanno dato il via alla seconda fase del progetto educativo “Un giorno in Comune”, volto ad offrire un percorso di esperienze e conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione della macchina comunale. Un dialogo a tu per tu con i rappresentanti istituzionali nel segno della partecipazione e dell’informazione trasparente che si era inaugurato ‘fisicamente’ lo scorso anno, prima della pandemia.

Oltre ad illustrare ruoli e compiti degli organi istituzionali, la giunta, il consiglio comunale e la struttura degli uffici, le bambine e i bambini della 5B della scuola primaria Machiavelli hanno avuto la possibilità di confrontarsi e sedersi tra i banchi digitali del Consiglio comunale con il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Elisabetta Masti e il Presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe.

L’iniziativa è stata ideata dall'assessorato alla Politiche educative. La parola è poi passata ai ragazzi che sono intervenuti aprendo la discussione sui temi di maggiore interesse che riguardano la realtà territoriale e la loro scuola. “Attraverso la formula della conoscenza diretta - dichiara l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti - i ragazzi hanno potuto apprendere le informazioni essenziali sul funzionamento dell’amministrazione comunale, hanno mostrato interesse, esprimendo idee e proposte per migliorare gli spazi pubblici che vivono nella quotidianità”. Tante le proposte interessanti emerse dal percorso di educazione partecipata e la condivisione di alcuni aspetti della vita di comunità.

“Tra le priorità indicate dagli studenti come l’attivazione di servizi sanitari coordinati con i comuni vicini e in rete, la realizzazione di aree per i cani, l’installazione di cestini per le deiezioni, il potenziamento di bagni pubblici e piste ciclabili - aggiunge l’assessore Elisabetta Masti - gli studenti hanno avuto l’opportunità di effettuare una simulazione di voto mettendo in discussione le loro proposte”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - ufficio stampa