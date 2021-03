Denunce, un arresto e chiusura di un locale nel senese: il bilancio dei controlli sul territorio

Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Siena hanno controllato oltre 80 persone, effettuato posti di controllo e ispezioni in alcuni locali oltre alle verifiche del rispetto delle misure anti Covid.

Un uomo di 59 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai militari della stazione di Siena perché non rispettava le prescrizioni imposte. Negli ultimi tempi era stato accertato inoltre, che l'uomo detenesse sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.

I carabinieri della stazione di Sovicille hanno denunciato un uomo di 26 anni per evasione dagli arresti domiciliari. Durante i controlli per verificare il rispetto della misura alla quale era sottoposto, il 26enne non è stato trovato in casa.

Un locale è stato chiuso nel centro storico di Montalcino. I carabinieri della locale stazione hanno sorpreso la somministrazione di alcolici oltre l'orario di chiusura. Cinque clienti sono stati sanzionati così come il locale, oltre alla chiusura per cinque giorni.

Infine, a Siena, una serie di posti di controllo finalizzati alla prevenzione degli incidenti hanno portato a due denunce per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti, sorpresi nel centro storico di Siena.