Si finge innamorato per rubarle più di 5mila euro

Una giovane di Montespertoli è stata truffata da un uomo. Questi le ha fatto credere di essere innamorata di lei per poi prenderle più di 5mila euro. A raccontare la vicenda è La Nazione.

Agganciata sul web dal latin lover, la giovane ha iniziato a uscire con lui e a vedersi a Empoli, in particolare nei giardini vicino alla stazione. Il falso fidanzato ha finto di essere un broker e di avere bisogno di soldi: in undici circostanze la montespertolese si è trovata costretta a elargire somme di denaro.

Lei si è confidata con i genitori e il datore di lavoro. Quest'ultimo si è presentato a un appuntamento tra la giovane e il partner, ma l'uomo si è impaurito e va via. In seguito ha inviato alla ragazza messaggi minatori. Infine la montespertolese ha incaricato la sua legale di denunciare per truffa e minaccia il falso compagno.