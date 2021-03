Finge di consegnare un pacco e ruba i soldi in casa: indagini a Firenze

Ieri una donna di 70 anni è rimasta vittima di una truffa a Firenze. Un uomo si sarebbe presentato alla porta di casa e, raggirandola con la scusa di consegnare un pacco per il figlio che non era presente, è entrato nell'abitazione in via Il Prato.

Una volta dentro le ha portato via tutto il denaro contante che aveva in casa, circa 200 euro. Per convincerla il truffatore avrebbe anche finto di contattare il figlio al telefono. Sull'episodio indaga la polizia.