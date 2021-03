Giorgia Angiuli live dalla Torre di Arnolfo, un evento unico

Guardare avanti e osservare dall’alto con una prospettiva diversa e rivolta al futuro; diffondere un messaggio di fiducia che unisca musica, cultura, istituzioni e professionisti dell’intrattenimento.

Queste le premesse per l’appuntamento di giovedì 25 marzo 2021 (alle ore 19), quando la musicista, compositrice e polistrumentista Giorgia Angiuli suonerà dalla Torre di Arnolfo di Firenze, la più alta torre del capoluogo toscano: un set con protagonista la musica elettronica, una produzione curata da Decibel Open Air, il festival in programma sabato 11 e domenica 12 settembre alla Visarno Arena di Firenze con una line up che comprende tra gli altri Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Peggy Gou e Marco Carola.

Una produzione realizzata in collaborazione con il Comune e con il contributo della Città Metropolitana di Firenze, una dimostrazione concreta di come - anche e soprattutto in questa fase di prolungato lockdown - ci si possa unire e diffondere un messaggio dalla forte valenza culturale e di promozione del territorio, con contenuti sia storici che artistici, dall’alto dei 95 metri della Torre di Arnolfo, che svetta nel cuore della città di Firenze.

Musicista, compositrice e polistrumentista di formazione classica, Giorgia Angiuli molto presto ha sviluppato un forte interesse per la musica elettronica e ha iniziato a sperimentare tecniche innovative dal vivo, che l’hanno portata in breve tempo a suonare il tutto il mondo. Il suo progetto solista si muove stilisticamente tra pop, techno e house. Lo scorso anno ha lanciato la sua label United con l’omonimo brano i cui proventi sono stati destinati alla Croce Rossa. Ad aprile usciranno i suoi nuovi brani “Your mind is a magnet” sull’etichetta discografica Melodic Deep (2 aprile) e “Stay Curious” on This Never Happened (22 aprile).

Il set di Giorgia Angiuli di giovedì 25 marzo 2021 sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Decibel Open Air e sul canale YouTube di Giorgia Angiuli, così come sarà condiviso dalle pagine di diversi partner, media e addetti ai lavori.