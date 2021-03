Il presidente del Consiglio regionale è social: Mazzeo sbarca su ClubHouse

“Al momento si tratta di una sperimentazione di un nuovo mezzo di interlocuzione coi cittadini, ma, se funzionerà e continuerà ad allargare il suo pubblico, mi piacerebbe che presto il suo utilizzo si espandesse a tutto il Consiglio regionale e a tutti i Consiglieri regionali. Perché la nostra istituzione deve diventare sempre più la casa dei Toscani e quindi è giusto utilizzare ogni tecnologia che ci può avvicinare ai cittadini e che può ridurre quella distanza fra politica e persone che in questi anni, purtroppo, si è allargata”. Così il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, spiega il senso del suo “sbarco” su ClubHouse, la nuova piattaforma che permette di dialogare in varie room tematiche, dove tutti possono esprimere la propria opinione o fare domande come in una sorta di "social radio" in diretta.

“Questa scelta – spiega il presidente Mazzeo - rientra nella più generale decisione di fare del Consiglio regionale della Toscana una istituzione sempre più digitalizzata e al passo coi tempi che viviamo. L'obiettivo è che sia la comunicazione interna, fra uffici, sia quella esterna fra uffici e cittadini, sia sempre più rapida e bidirezionale”.

Un modello che Il Presidente Mazzeo, recentemente nominato dai colleghi presidenti dei Consigli regionali di tutta Italia come responsabile nazionale del progetto di digitalizzazione, vorrebbe poi mettere a disposizione anche delle altre assemblee regionali.

“Dall’efficienza delle istituzioni dipende una parte importante della efficacia della democrazia – aggiunge il presidente del Consiglio regionale della Toscana - e quindi della capacità del nostro sistema democratico di dare risposte alle persone e ai loro bisogni. Clubhouse è uno strumento molto innovativo, perché permette un dialogo diretto, in cui chi ha un ruolo istituzionale può rispondere in prima persone, voce a voce, alle questioni che pongono le persone. Inoltre permette un dialogo a più voci che restituisce un senso costruttivo al concetto di confronto”.

“Senza dimenticare che essere presenti nel mondo dei social, di cui Clubhouse è l'ultimo entrato in ordine di tempo – aggiunge ancora Mazzeo -, è anche un modo molto efficace per far conoscere la nostra Toscana e le sue bellezze, anche quelle che si trovano, e sono tante, fuori dai tradizionali circuiti più noti, nascoste e non adeguatamente apprezzate e valorizzate in tanti borghi e piccoli comuni”.

“In questi giorni i miei primi approcci sono andati molto bene – rileva il presidente Mazzeo - e grazie anche al supporto e alla partecipazione dei giornalisti Veronica Maffei, Andrea Spadoni e David Allegranti abbiamo coinvolto personalità come l’europarlamentare Brando Benifei, il consigliere regionale Iacopo Melio e l'assessore comunale fiorentino Tommaso Sacchi, mentre la prossima settimana coinvolgeremo la sottosegretaria Simona Malpezzi e la deputata Lia Quartapelle".

Attualmente il Presidente Mazzeo su clubhouse ha tre appuntamenti mattutini: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9,00 alle 10,00. Chi fosse interessato a partecipare alla discussione può iscriversi alla room #BuongiornoToscana.

Altri modi social per seguire il presidente Mazzeo sono: la sua pagina fb https://www.facebook.com/AntonioMazzeoPisa l'account Instagram: @mazzeo1977, Il canale telegram: https://t.me/mazzeonews

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa