Italia Viva Valdelsa:" Rilanciare Immuni in attesa del vaccino"

Il via libera dell’Ema al vaccino Astra Zeneca aiuterà ad accelerare la campagna vaccinale, l’unica via che può condurre a salvare la nostra salute e la nostra economia.

Sulla qualità e quantità dei vaccini, sulle possibili azioni che potrebbero essere state attuate per favorire o sfavorire qualcuno, abbiamo anche noi un’idea.

Non vogliamo tuttavia aggiungere la nostra voce al coro di chi interviene per polemizzare, recriminare o protestare: per noi è assolutamente prioritario concentrarci sull’importanza di gestire bene questa fase che, pur carica di speranza e di attesa, non è priva di insidie.

La tecnologia può fare la differenza. A questo punto ci domandiamo anche che fine abbia fatto l’ App “Immuni” per il tracciamento da covid-19.

Purtroppo contro “Immuni” hanno remato contro alcuni meccanismi burocratici che non hanno consentito di renderla efficiente ed ancora più grave è stata la carenza di comunicazione da parte del Ministero della Salute, quasi un silenzio assoluto.

A nostro avviso si tratta di responsabilità importanti poiché si potevano avere meno contagi e meno morti.

Considerando che l’ App “Immuni” è stata pressoché inutile, molti l’hanno rimossa dallo smartphone e di questo adesso si deve parlare.

Se ad oggi, in una situazione con un numero elevato di contagi giornalieri, l’App serve a poco, domani, speriamo, grazie ad una campagna vaccinale massiva, i contagi caleranno e l’ App tornerà ad essere utile per rilevare rapidamente i cluster.

Nel prossimo aggiornamento, inoltre, potrebbero essere direttamente gli utenti a segnalare la propria positività tramite La stessa App dando inizio all’invio ai contatti stretti delle notifiche di esposizione. Questo risolverebbe una parte dei problemi che sono stati riscontrati e potrebbe permettere un rilancio di “Immuni” come sistema di tracciamento.

Italia Viva crede nella scienza e nella tecnologia al servizio dell’uomo ed è convinta che questa sia un’ottima occasione per dimostrarlo.

Lucia Ivonne Cassarino ed Andrea Pini - Italia Viva Valdelsa