Tre lavoratori in nero in una carrozzeria di Larciano. Per questo motivo l'esercizio pubblico si è visto sospendere l'attività. L'amministratore unico della carrozzeria è un 33enne dell'Empolese Valdelsa. I carabinieri sono entrati in azione nelle ultime ore e hanno trovato i tre operai irregolari. Oltre alla sospensione dell'attività sono previste anche multe per 12.800 euro.