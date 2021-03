Museo Ginori, Falchi: "Buon lavoro al neodirettore Di Lorenzo"

"La nomina del direttore della Fondazione Museo Archivio Ginori della Manifattura di Doccia è una notizia attesa e bellissima. Si tratta di un passo decisivo verso la riapertura del museo, un obiettivo a cui abbiamo lavorato costantemente in questi cinque anni insieme alla Regione e al Ministero. Ringrazio il presidente della Fondazione, Tomaso Montanari, e tutto il CdA per il lavoro svolto fino ad oggi che ha permesso di raggiungere questo risultato. Al direttore Andrea Di Lorenzo voglio dare il benvenuto nella nostra città e rivolgere un augurio di buon lavoro, in attesa di poterlo incontrare e di iniziare a costruire insieme il futuro di uno dei luoghi di arte, cultura e bellezza più importanti del nostro territorio".

Lo afferma il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, commentando la notizia dell'avvenuta nomina di Andrea Di Lorenzo a direttore del Museo Archivio Ginori della Manifattura di Doccia.

Fonte: Ufficio Stampa