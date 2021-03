Senza mascherina, fugge dalla polizia: bloccato e multato

Un uomo è stato multato a Pisa perché non ha rispettato le norme anti-Covid. In corso Italia la polizia lo ha incrociato senza mascherina e con uno zaino in spalla. L'uomo ha cambiato direzione rapidamente alla vista degli agenti e ha iniziato a correre. I poliziotti si sono insospettiti e lo hanno inseguito, fino a bloccarlo e a scoprire che si trattava di un 50enne incensurato. L'uomo ha seraficamente ammesso di essere fuggito perché privo di mascherina, dato che non la sopporta più quando esce di casa; la fuga sarebbe avvenuta per timore della contravvenzione. I poliziotti, dopo averlo redarguito, lo hanno comunque sanzionato per il mancato uso della mascherina.