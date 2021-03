Alloro sotto la Rocca: prima laurea in municipio a San Miniato

Anche in sala consiliare a San Miniato c'è chi si laurea. La prima corona d'alloro sotto la Rocca è finita sulla testa di Rebecca Mandorlini, giovane studentessa di Corazzano. Come prima volta non è nemmeno andata male, a usare un eufemismo: Mandorlini si è laureata con 110 e lode.

Rebecca Mandorlini ha discusso la tesi da remoto ed è stata la prima a farlo a San Miniato. Si è laureata all'Università di Siena in Scienze Linguistiche e Comunicazione con una tesi dal titolo 'Street art e Writing linguaggi di periferie? Il caso di San Miniato e Scandicci'.

Presente anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli che ha donato alla giovane un mazzo di fiori. "Complimenti alla nostra prima dottoressa e in bocca al lupo per un futuro radioso" ha poi detto Giglioli.