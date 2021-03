Poggio a Caiano piange la scomparsa di Rita Inverni

“Con tanto affetto e gratitudine oggi salutiamo Rita Inverni, amica e donna che tanto ha fatto per il bene di Poggio a Caiano, come consigliera comunale, come assessore al Bilancio nella prima giunta guidata da Marco Martini e come membro attivo della Pro Loco. Nel salutarla la ringraziamo per la sua concretezza, per la sua grande cultura messa al servizio della nostra comunità e per la grande capacità di analisi anche nelle situazioni più complesse. Ci uniamo al cordoglio della famiglia in questo giorno triste”. Queste le parole espresse dal sindaco Francesco Puggelli, a nome della giunta e di tutta l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano.

