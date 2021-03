Sposta telecamera per rubare ma viene ripreso ugualmente, denunciato 43enne

Denunciato per furto aggravato e continuato un pluripregiudicato pisano 43enne, che in due diverse occasioni si è reso responsabile del furto e del danneggiamento di macchinette per la distribuzione di bevande e merendine in uno stabile a Cisanello (Pisa).

L'uomo, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, ha anche spostato una telecamera dalla sua sede per non essere ripreso, senza accorgersi che altri dispositivi lo avevano già ripreso.

Oltre agli spiccioli ed alla merce asportata, del valore di alcune decine di euro, il danno complessivo riguarda anche la rottura degli infissi per introdursi all’interno dello stabile.

Dalle immagini i poliziotti hanno immediatamente riconosciuto il 43enne, provvedendo a denunciarlo alla Procura della Repubblica.