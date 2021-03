Trovato cadavere al cimitero di San Casciano, si sarebbe tolto la vita

Il cadavere di un 72enne del posto è stato trovato nel cimitero comunale di San Casciano Val di Pesa quest'oggi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi. L'uomo si sarebbe provocato il soffocamento, secondo quanto ipotizzato dal primo esame del medico legale. La salma è stata trovata tra i loculi del cimitero, in un corridoio. Adesso si trova all'istituto di medicina legale per gli accertametni del caso.

