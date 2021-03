Videosorveglianza Signa, 8 nuove telecamere in città

L’Amministrazione Comunale di Signa potenzia il sistema di videosorveglianza sul territorio attivando 8 nuovi dispositivi di ultima generazione, per un totale di 46 telecamere integrate in un sistema completamente digitale

“Il disegno dell’Amministrazione Comunale è quello di massimo controllo del territorio, nel rispetto delle norme e nella massima sicurezza e protezione dei dati”, commenta il sindaco Giampiero Fossi, “Libertà e sicurezza sono parole chiave per la nostra comunità che devono stare sullo stesso piano. I cittadini non devono sentirsi osservati, bensì sicuri e protetti all’interno del proprio territorio. Le nostre Forze dell’Ordine stanno già facendo un ottimo lavoro; sono certo che la loro attività sarà ancor più efficiente non appena sarà localizzata la nuova sede della Polizia Municipale, attrezzata con tutte le dotazioni digitali necessarie al controllo della nostra comunità”

Un’operazione che guarda da un lato alla tutela della comunità locale e al rispetto delle norme civiche, dall’altro al monitoraggio veicolare per la riduzione dei rischi stradali. Le nuove telecamere, messe a punto dal Comune di Signa in collaborazione con Consiag Servizi Comuni (cui è stato affidato il servizio in house providing), sono infatti dotate di lettori targhe che permettono un maggiore e miglior controllo del flusso viario sul territorio

“La sicurezza urbana è fra gli obiettivi principali di questa Amministrazione”, dichiara il Comandante della Polizia Municipale di Signa Fabio Caciolli, “Un percorso iniziato circa 10 anni fa con l’installazione delle prime telecamere e che, negli anni, è stato potenziato e migliorato grazie anche all’ausilio delle nuove tecnologie digitali. Grazie alla collaborazione di Consiag Servizi Comuni, abbiamo adesso all’attivo ben 46 dispositivi dislocati sul territorio che ci garantiscono una buona vigilanza dell’area comunale sia dal punto di vista viario sia cittadino. Voglio fare un secondo ringraziamento ai Carabinieri per la preziosa collaborazione dimostrata nel controllo sul territorio e, ancora, al parroco di Signa Don Alessandro Tucci per aver acconsentito all’apposizione di una telecamera su Piazza Cavour“

L’aumento delle postazioni di ripresa vedrà interessata la viabilità principale di Signa, con particolare riferimento alle strade non ancora coperte da videosorveglianza: via Argine Strada – installazione di due telecamere IP 2 Megapixel specializzate in lettura targhe -; via dei Renai – una telecamera IP da tre ottiche con 8 Megapixel per ottica; p.zza Cavour, centro nevralgico di Signa – installazione di una telecamera IP PRO 16 Megapixel con visione su tutta l’area interessata; via dello Stadio, in corrispondenza del Ponte sull’Arno, con sostituzione della telecamera PTZ analogica con telecamera IP da tre ottiche con 8 Megapixel per ottica. Tutta l’implementazione è comprensiva di garanzia, manutenzione ordinaria, straordinaria e connettività su fibra e via radio fino al server della Polizia Municipale

“Intervengo per riportare da parte di Consiag Servizi Comuni la grande soddisfazione della società per la collaborazione con il Comune di Signa”, dichiara l’Amministratore Unico di Consiag Servizi Comuni Filadelfo Spinella, “Abbiamo messo tutte le nostre competenze e le nostre forze per offrire il miglior servizio ai cittadini di Signa, ma mi preme esprimere il mio sincero ringraziamento all’Amministrazione per l’investimento sulla sicurezza urbana del territorio portato avanti con cura e massima attenzione“

Fonte: Comune di Signa