Zona rossa Montelupo Fiorentino, come cambiano i servizi del Comune

Zona rossa Montelupo Fiorentino, le disposizioni

I numeri dei contagi hanno portato il Presidente della Regione Eugenio Giani, insieme ai Sindaci dell’area interessata, a decretare l’ingresso in zona rossa a partire da lunedì 22 marzo per una settimana, dopodiché saranno rivalutati i numeri per prendere nuove decisioni. Il dato attuale è pari a una media di 435 casi su 100.000 abitanti considerando l’intero territorio di riferimento, quello della Società della Salute dell’Empolese Valdelsa, comprendente in tutto 15 comuni.

Il Comune di Montelupo Fiorentino manterrà aperto l’Ufficio Unico Amministrativo, che comprende sia l’URP che i Servizi Demografici, secondo le attuali modalità: non è necessario l’appuntamento ma l’ingresso è contingentato rispetto ai posti disponibili in sala di attesa, tenuto conto delle distanze da mantenere tra una persona e l’altra. Se il flusso degli utenti diventasse tale da non essere gestibile in questa modalità, sarà valutato l’accesso su appuntamento. Ricordiamo l’orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-18.00, ad eccezione della vigilia di Pasqua, sabato 3 aprile, in cui l’ufficio unico chiuderà alle 12.30. Il numero verde, gratuito anche da cellulare, per contattare l’URP è 800 219 760 e la mail urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Per quanto riguarda il MMAB, invece, è stato ritenuto opportuno chiudere la sala lettura, mentre i servizi di prestito e restituzione di materiale bibliografico restano attivi, così come il prestito a domicilio, su appuntamento come già avveniva anche in zona arancione: per prenotare si può telefonare in biblioteca nell’orario di apertura (il lunedì dalle 14.00 alle 19.00, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00), oppure mandare una mail a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure usare l’applicazione Affluences.

Tutti gli altri uffici del Comune restano aperti su appuntamento.

Da lunedì 22 marzo saranno quindi chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, compresi i nidi e le scuole dell’infanzia, pur restando aperte per la didattica in presenza rivolta agli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, insieme a piccoli gruppi di loro compagni a rotazione. Proprio per questo motivo, il Comune si è attivato per garantire i servizi scolastici di propria competenza agli alunni presenti a scuola, per quanto possibile. In particolare si specifica che:

- la mensa sarà garantita a tutti i bambini presenti secondo il loro orario di frequenza nei giorni di presenza a scuola;

- il trasporto scolastico con Scuolabus sarà garantito per la sola andata per tutti nelle modalità e negli orari consueti;

- il trasporto scolastico con Scuolabus sarà garantito al ritorno soltanto per i bambini delle scuole primarie (Hack e Baccio da Montelupo);

- l’entrata anticipata sarà garantita per la scuola primaria per chi già ne usufruiva.

Per quanto riguarda le regole da mantenere nelle zone rosse e le attività che possono o non possono essere svolte, si rimanda alle FAQ governative: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa