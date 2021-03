Accerchiato e rapinato da baby-gang a Firenze

Un 17enne è stato rapinato da quattro persone ai giardini di Piazzale Medaglie d’oro, nei pressi di via Baracca a Firenze. Subito dopo la rapina il ragazzo ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Il ragazzo, dolorante ad una spalla, ha raccontato di essere stato avvicinato da quattro ragazzi, tutti più o meno della sua età, i quali, con la scusa di chiedergli una sigaretta, lo avevano dapprima accerchiato e poi spinto a terra. Mentre alcuni di questi lo trattenevano, i restanti tentavano di rubargli il telefono cellulare e la cintura dei pantaloni, ma senza riuscirci a causa della resistenza del giovane. I quattro sono riusciti tuttavia a impossessarsi del portafogli firmato e di una collanina color oro che indossava al collo. Il ragazzo ha quindi fornito una descrizione dei quattro che aveva già rivisto in altre occasioni.

Grazie alle descrizioni fornite, i militari sono riusciti a individuare una rosa di possibili autori e una volta mostrate le foto alla vittima hanno identificato i quattro autori della rapina.

Si tratta di giovani di età compresa tra i 22 e i 17 anni, immediatamente sottoposti a perquisizione nei rispettivi domicili, in esito alla quale, nell’abitazione del 22enne veniva rinvenuto il portafogli firmato della vittima. Nessuna traccia della collanina. Per i quattro, tutti disoccupati e già noti alle forze dell'ordine per pregressi pregiudizi di polizia di cui tutti sono gravati, è scattata la denuncia per l’ipotesi di rapina aggravata in concorso.