Al via la scuola di formazione politica del Consiglio regionale

“Una lezione deve essere appresa da questa pandemia: ai cittadini servono risposte chiare e decisioni giuste. Le persone chiedono competenza anche alla politica”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, spiega il senso della scuola di formazione politico-amministrativa intitolata alla memoria di Alessia Ballini e destinata ai giovani amministratori locali, che l’Assemblea legislativa regionale realizzerà assieme a Anci e Upi della Toscana. “Martedì voteremo lo Statuto e così potremo darle il via”, annuncia a 50Canale ospite della trasmissione “Il Segno dei Tempi”, condotta dal giornalista Francesco Ippolito.

“Assieme al presidente dei sindaci toscani Matteo Biffoni e al presidente dell’Unione delle Province toscane Luca Menesini – spiega Mazzeo –, abbiamo predisposto un corso di formazione aperto ai giovani amministratori locali della nostra regione per dotarli delle conoscenze necessarie ad essere bravi rappresentanti dei cittadini. Avremo ogni anno quaranta ragazze e ragazzi sotto i 40 anni che così potranno formarsi un bagaglio culturale sia politico che amministrativo. Stiamo cioè lavorando per il futuro della Toscana – conclude Mazzeo – per dotarla di una nuova classe dirigente preparata e capace”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale