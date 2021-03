Il cammino dell'Arco di Castruccio tra i beni artistici di Montopoli

L’Associazione culturale “Arco di Castruccio” di Montopoli Valdarno giunge puntuale a un appuntamento che si è data in occasione del Convegno svoltosi il 29 Febbraio 2020, presso il Conservatorio di Santa Marta relativamente alla valorizzazione dei piccoli Centri, a tutela delle tradizioni locali, dei beni artistici di una città che è stata protagonista di importanti eventi storici a partire dal Medio Evo fino ai nostri giorni.

Erano presenti, come Relatori, la Dottoressa Tampieri della Sovrintendenza ai beni artistici di Pisa e Livorno, Il Presidente della Fondazione CRSM nonché Presidente onorario dell’Associazione, Antonio Guicciardini Salini, il Prof. Silvio Ficini impegnati a tracciare non soltanto una storia della città, ma anche un itinerario ideale che sollecitasse i cittadini, montopolesi e non, a soffermarsi di fronte alle bellezze architettoniche, ai beni artistici, ma anche a quelli naturalistici e storici di una città dai ritmi lenti, ancora a misura di uomo, tali da permettere una buona fruizione di monumenti, di scorci significativi, testimonianze di un passato da salvaguardare anche nelle sue manifestazioni più tradizionali.

Fedele all’impegno assunto in quella occasione, l’Associazione “Arco di Castruccio” promuoverà una serie di incontri con esperti, ma anche cittadini comuni, profondi conoscitori di storia locale, che aiuteranno a meglio comprendere la specificità artistica del patrimonio montopolese: un ciclo di conferenze per conoscere, apprezzare, tutelare le bellezze della cittadina.

Fonte: Ufficio stampa