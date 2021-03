Bandiere 'listate' a Capraia, FdI: "Indecoroso. Permissivismo eccessivo e politiche troppo liberali"

In memoria della giornata del 18 Marzo, questo gruppo consiliare non può che piangere nuovamente per l'indecoroso gesto avvenuto nei confronti delle bandiere dell'istituto primario di Capraia Fiorentina, in particolar modo per il tricolore italiano, legate a lutto con sacchi neri del pattume.

Lo stato italiano punisce, a norma dell' art. 292 c.p., Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, citando testuali parole:

"Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali."

Ciò è altamente indecoroso, in quanto non solo si lede quello che è la rappresentanza massima della nazione, ma denota soprattutto come la nostra società, a causa di eccessivo permissivismo, politiche troppo liberali e mancanza di VERA EDUCAZIONE CIVICA, abbia portato l'autore a compiere tale ed indecoroso gesto (speriamo non intenzionale), senza preoccuparsene minimamente, sminuendo così tutte le ricorrenze attraverso azioni compiute in maniera meccanica e prive di profondo senso di appartenenza.

Ribadendo lo sgomento, si chiede a chi di competenza di far luce per quanto si è costretti a vedere nel 2021.

Fratelli d'Italia, Capraia e Limite

Dott. Emanuel Di Mauro