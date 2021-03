Barberino Tavarnelle prepara i punti vaccinali e lancia un appello: "Cerchiamo volontari"

La vaccinazione è l’arma più efficace per combattere la pandemia. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle che rilancia sull’importanza della copertura vaccinale aderendo alla campagna promossa dalla Società della Salute “Insieme Vacciniamo”. “Raccogliamo l’appello della Società della Salute – commenta l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Trentanovi – per dare un valore aggiunto alla campagna vaccinale e renderla un’operazione di prossimità con il coinvolgimento attivo dei nostri cittadini. Invitiamo i medici, i pediatri, gli assistenti sanitari in pensione a rendersi disponibili per effettuare le vaccinazioni alla popolazione”.

Alcuni medici del territorio si sono fatti già avanti, sono medici specialisti che hanno manifestato l’interesse e la volontà di contribuire attivamente alla fase clou della campagna che entrerà nel vivo tra marzo e aprile. L’intenzione del Comune è quella di individuare, in collaborazione con la Società della Salute, diretta da Simone Naldoni, alcuni spazi pubblici sul territorio.

“Cerchiamo volontari – sottolinea l’assessore Trentanovi – per allestire punti vaccinali nelle strutture individuate, spazi pubblici e altri luoghi messi a disposizione dalle associazioni locali, dove effettuare le operazioni sanitarie con la collaborazione del personale sanitario in pensione, non appena saranno assegnati i quantitativi necessari di vaccino, il cui arrivo è previsto nel mese di marzo”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino