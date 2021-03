Blitz dei carabinieri in club notturno a Prato: locale chiuso, decine di multe

Ieri notte i carabinieri di Prato hanno effettuato un blitz in un locale notturno, in via Dei Confini. Il club, gestito da cittadini cinesi, ospitava numerosi clienti e dunque non rispettava le normative anti Covid. La proprietà è stata chiusa e multata, così come tutti i presenti al momento del controllo.

A mettere in allarme i militari è stato il via vai di auto durante gli orari del coprifuoco, notate sia dalle pattuglie in circuito che dagli operatori della Centrale Operativa tramite le telecamere di sorveglianza cittadine. Le successive verifiche hanno confermato la plausibile presenza di persone all'interno del locale, determinata da rumori di musica provenienti dall'interno della struttura. Questo elemento unito a precedenti recenti controlli e contestazioni in materia di violazione dei protocolli Covid, hanno fatto scattare il blitz nella tarda serata di ieri.

Gli organizzatori e gli avventori, per giungere al locale, seguivano una procedura ormai consolidata. L'arrivo presso lo stabile avveniva in taxi, o accompagnati da terze persone, evitando così la presenza di troppi veicoli parcheggiati nell'area. L'accesso al locale era tramite una porta posteriore, poiché quella principale era rigorosamente chiusa con un grosso catenaccio. Prima di entrare avveniva una telefonata per verificare l'identità del cliente. Inoltre per scongiurare eventuali presenze estranee, il club era dotato di telecamere esterne e di un grosso pastore tibetano che faceva da guardia al perimetro esterno del locale.

Quando i militari sono riusciti ad entrare nel club, approfittando proprio dell'arrivo di un nuovo cliente, hanno sorpreso 25 persone che affollavano due delle sei stanze di cui è dotata la struttura, intente ad intrattenersi in balli e karaoke. Sui tavoli erano presenti bevande e frutta esotica. Alla vista dei militari alcuni di loro hanno cercato di nascondersi nel bagno o dietro il bancone, approfittando delle luci soffuse, ma sono stati immediatamente bloccati. Molti dei presenti si trovavano a stretto contatto o durante balli o perché seduti sui divanetti, altri invece erano privi della mascherina o la indossavano in modo inappropriato. A seguito delle verifiche sia la proprietà che tutti i presenti sono stati multati. Il locale è stato chiuso e sarà inoltrata un'ulteriore richiesta di proroga della chiusura, sulla base della recidività del locale in riferimento alle infrazioni.