Controllo straordinario nel Parco di Massaciuccoli: bonificate sei aree di spaccio

Ieri mattina, 19 marzo, controllo straordinario del territorio in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e bonifica di bivacchi abusivi nell'area boschiva di Migliarino. Impiegate nel servizio interforze disposto dal Questore le pattuglie della polizia di Pisa, la polizia ferroviaria di Pisa, i carabinieri e carabinieri forestali, la guardia di finanza tra cui un'unità cinofila specializzata, un elicottero della sezione aerea di Pisa e la polizia locale di Vecchiano e provinciale 'Ente Parco'.

L'intervento, su segnalazione dell'Ente Parco, ha riguardato l'area boschiva nei pressi della ferrovia e via Aurelia e l'area rurale boschiva tra la via Francesca di Vecchiano e la via del Mare. Le varie forze in campo, aiutate dall'alto con l'elicottero, hanno rinvenuto sei postazioni utilizzate dagli spacciatori come luogo di lavorazione, taglio della sostanza stupefacente e di attesa dell'arrivo dei clienti. Sono state trovate inoltre anche strumentazioni tra cui batterie di autovettura per ricaricare i cellulari, pezzi di telefoni cellulari e fischietti, utilizzati dalle vedette per allertare i complici sull'arrivo delle forze dell'ordine e anche per fornire segnali agli acquirenti sulla loro posizione nel bosco. Rinvenuto anche uno scooter risultato rubato a San Giuliano Terme, che è stato restituito al legittimo proprietario, e anche alcune biciclette.

Sul sentiero è stato controllato un giovane della provincia di Pisa, con precedenti come assuntore, che con il proprio scooter si era inoltrato nella boscaglia ammettendo di essere in cerca di stupefacente. Il soggetto è stato doppiamente multato, per violazione della normativa anti Covid e per essersi introdotto in area boschiva protetta a bordo del ciclomotore.

Le sei aree individuate nel corso del servizio sono state tutte bonificate con l'intervento di un mezzo Avr per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. I controlli proseguiranno a cadenza periodica per impedire degrado e illegalità nell'area del Parco.