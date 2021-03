Dicomano, il sindaco Passiatore positivo al Covid

Il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto lui stesso con un post su Facebook.

"Stamattina, a seguito di un tampone - scrive il sindaco Passiatore -, ho scoperto di essere positivo al Covid19. Alcuni giorni fa ho avuto qualche linea di febbre e dopo essermi messo subito in isolamento, mi sono sottoposto a tampone". L'esito comunicato è stato positivo.

"Ho sempre cercato di rispettare le distanze e le regole, limitando le occasioni per incontrare persone", aggiunge il sindaco Passiatore: "Ho comunicato ad ASL i nominativi delle persone con le quali ho avuto contatti nei giorni indicati specificando il tipo di contatto ed ASL valuterà per le quarantene. Coloro con i quali ho avuto contatti stretti sono già stati avvertiti. Gli altri non hanno motivo di preoccuparsi". Il sindaco si rammarica per le difficoltà che qualcuno potrà avvertire da questa situazione e aggiorna sul suo stato di salute: "Mi spiace per coloro ai quali questo creerà delle difficoltà - afferma -. Mi sento abbastanza bene e continuerò a lavorare da casa".

L'Azienda sanitaria sta provvedendo a contattare le persone venute in contatto col sindaco.

Fonte: Ufficio Stampa Comune Dicomano