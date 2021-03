È Mariano Gasperini il primo Garante per la disabilità del Comune di Fucecchio

Il sindaco Alessio Spinelli ha nominato il primo Garante per la Disabilità del Comune di Fucecchio. A ricoprire l’incarico, recentemente istituito dal consiglio comunale, sarà Mariano Gasperini, fucecchiese, 60 anni, da tempo impegnato in attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse. E' stato scelto tra una rosa di tre candidati che si erano fatti avanti per ricoprire l’incarico.

“Mariano Gasperini – sottolinea il sindaco – saprà ricoprire questo importante incarico con passione e grande competenza. Sono certo di aver affidato il ruolo alla persona giusta ma voglio ringraziare anche gli altri candidati che sicuramente avrebbero potuto offrire un importante contributo di esperienza e competenza nella tutela dei diritti dei disabili. Anzi l’amministrazione comunale sarà sempre aperta a loro eventuali suggerimenti così come a quelli di tutti coloro, singoli cittadini o associazioni, che hanno a cuore l'inclusione sociale delle persone disabili”.

Mariano Gasperini ha ricoperto diversi ruoli all'interno di associazioni e negli anni ha maturato una grande esperienza sulle problematiche da risolvere per migliorare le condizioni di persone disabili all'interno della comunità. Nel suo nuovo ruolo di Garante, affiancherà il sindaco e l'amministrazione comunale favorendo l'attuazione di politiche in favore delle persone disabili con l'obiettivo di abbattere sia le barriere architettoniche che quelle mentali, per creare una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

“La nostra sfida – commenta il sindaco – è quella di creare una società con sempre meno ostacoli, soprattutto quando si fanno scelte e si realizzano piani di sviluppo del territorio e per farlo è importante essere affiancato da persone che conoscono a fondo le problematiche delle persone disabili”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa