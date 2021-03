Ghiaccio e vento forte sulle Apuane, alpinisti in salvo: doppio intervento di Pegaso

Questo pomeriggio diversi alpinisti sono stati messi in salvo, a causa delle difficoltà date dal ghiaccio e dal vento forte, sulle Apuane.

Intervento in contemporanea degli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3 sul Monte Tambura, sulle Alpi Apuane, tra le province di Lucca e Massa Carrara. Il Pegaso 3 è stato impegnato sulla cima del Monte Tambura per il recupero di due alpinisti in difficoltà a causa di una scivolata.

A 500 metri di distanza l'elicottero Pegaso 1 ha recuperato un gruppo di tre escursionisti, di cui uno è scivolato e gli altri due sono rimasti bloccati sulla cresta. Le operazioni di recupero delle squadre della stazione di Massa del Soccorso Alpino Toscano, in supporto degli elicotteri, sono state rese complicate dalle condizioni di ghiaccio vetrato e vento forte.

Tutte le persone coinvolte sono state messe in salvo e non hanno riportato traumi, e sono state trasportate alla base aerea del Cinquale.