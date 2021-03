Giochi nelle aree verdi di San Giuliano, interventi da 43mila euro

Il recupero del combinato torretta con scivolo e delle altalene nel Parco della Pace "Tiziano Terzani" di Pontasserchio consente di fare il punto della situazione sui lavori previsti dell'amministrazione comunale sui giochi nelle aree a verde di tutto il territorio comunale, oltre che su altri interventi sul verde pubblico.

Anzitutto, ricordiamo che l'investimento per le attrezzature ludiche nelle aree a verde ammonta a 43 mila euro: 28 mila a carico dell'amministrazione comunale, 15 mila messi dalla Fondazione Pisa. Ecco i giochi completati: il combinato torretta più scivolo nell'area a verde di via Montessori a Pappiana; riparazione di alcuni giochi e sostituzione rete da arrampicata per la piramide girevole in via Sciascia e largo Neruda a San Martino a Ulmiano; installazione dell'altalena completa di pavimentazione e dello scivolo in via Marx a San Martino a Ulmiano; combinato (torretta con scivolo) e altalena nell'area a verde di via Turati a Metato. Chiudono la lista le due altalene e, come detto all'inizio, il rifacimento del combinato torretta con scivolo nel Parco della Pace di Pontasserchio. Due gli interventi mancanti, il cui inizio è previsto per la prossima settimana: la staccionata intorno all'area a verde di via Turati a Metato e il restauro della statua del delfino sempre nella stessa area.

Per quanto riguarda i lavori sul verde pubblico, ricordiamo che è in corso il rifacimento della resede del giardino della scuola materna di via Trieste ad Asciano con pavimentazione in gomma: in più, è in corso anche il rifacimento del marciapiede di fronte alla scuola (65 mila euro). Sono stati invece completati gli interventi di potatura dei platani in via Aurelia a Madonna dell'Acqua, dei platani in via Marconi a Gello e il recupero completo dell'area a verde di piazza Tempesti a Ghezzano (per la quale sono stati impiegati 15 mila euro).

Filippo Pancrazzi, assessore all'ambiente: "I tanti interventi messi in campo dall'amministrazione comunale si sono conclusi o sono in dirittura d'arrivo rispettando il cronoprogramma. Siamo consapevoli che con l'arrivo della bella stagione avere a disposizione aree a verde e giochi ben curati sia molto importante per la cittadinanza, soprattutto con la pandemia in corso e le restrizioni che porta con sé. L'invito che mi sento di rivolgere a tutti è di fruire correttamente di questi beni pubblici, che se danneggiati hanno un costo ancora maggiore per la collettività. Oltre a questo, è opportuno rispettare anche negli spazi pubblici all'aperto le regole base per contribuire al contenimento della pandemia: distanziamento, mascherine, igiene delle mani".

Sergio Di Maio, sindaco: "Ancora una volta abbiamo lavorato in sinergia con la Fondazione Pisa, protagonista sul nostro territorio di numerosi investimenti e che ringrazio. Sono particolarmente contento del recupero dei giochi nell'area a verde di via Turati a Metato, compreso il restauro della statua del delfino: quel parco è dedicato alla Memoria di Mattia Filippi, bimbo di Metato scomparso tragicamente nel 2001, e ha un significato estremamente importante per il nostro territorio e la comunità".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme